Meteorolojiden Adana, Mersin, Hatay için fırtına uyarısı
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Meteorolojiden Adana, Mersin, Hatay için fırtına uyarısı

11.03.2021 20:21 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:26
Meteorolojiden Adana, Mersin, Hatay için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Adana, Mersin, Hatay'da akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji, Adana, Mersin, Hatay'da akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerinden Doğu Akdeniz'de fırtınanın etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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