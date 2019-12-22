Meteorolojiden Adana için yarın sağanak uyarısı
Adana'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Adana'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerinden sonra Adana'da şiddetli (60-120 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.