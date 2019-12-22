Meteorolojiden Adana için yarın sağanak uyarısı

22.12.2019 22:28 | Son Güncelleme: 22.12.2019 22:28

Adana'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerinden sonra Adana'da şiddetli (60-120 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA