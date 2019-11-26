Meteorolojiden Adana için sağanak uyarısı
Haberler » Güncel » Meteorolojiden Adana için sağanak uyarısı - Haber

Meteorolojiden Adana için sağanak uyarısı

Adana merkez ve Karataş ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

26.11.2019 23:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:24
Meteorolojiden Adana için sağanak uyarısı

merkez ve ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Adana merkez ile Karataş ilçesinde devam eden gök gürültülü sağanağın, saat 02.00'ye kadar etkisini artırarak kuvvetleneceği öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et