Meteorolojiden 7 il için zirai don uyarısı

Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak için salı gününe kadar zirai don uyarısı yapıldı.

Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak için salı gününe kadar zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece Türkiye'nin, kuzeybatı kesimlerinden başlamak üzere soğuk havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Bu kapsamda 13 Nisan Salı günü sabahına kadar Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak'ta zirai don beklendiği aktarılan açıklamada, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli davranması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın