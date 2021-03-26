Meteorolojiden 7 il için zirai don uyarısı
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Meteorolojiden 7 il için zirai don uyarısı

Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Meteorolojiden 7 il için zirai don uyarısı

Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak için pazartesi gününe kadar zirai don uyarısı yapıldı.

Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak için pazartesi gününe kadar zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 7 ilde tarımsal faaliyetlerin devam ettiği yerlerde zirai don beklendiği belirtildi.

Açıklamada, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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