Meteorolojiden 7 il için yoğun kar yağışı uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Meteorolojiden 7 il için yoğun kar yağışı uyarısı

15.02.2021 09:23 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:23
Meteorolojiden 7 il için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji; Sivas, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji; Sivas, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan uyarıda, İç Anadolu Bölgesi'nin doğusunda yer alan Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Sivas'ta bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun (15-30 santimetre) kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Kar yağışı, 17 Şubat 2021 Çarşamba günü öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun olarak etkili olacak.

Yoğun kar yağışı ile etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Bülent Turan Osman Kavala Meral Akşener
Magazin Alişan Demet Akalın Emina Jahovic Mustafa Sandal
Spor Ömer Ali Fatih Terim Deniz Türüç Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meteorolojiden 7 il için yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 09:26:31. #1.15#
title