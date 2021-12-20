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Meteorolojiden 7 il için soğuk hava uyarısı

Meteorolojiden 7 il için soğuk hava uyarısı
AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ve Kırıkkale'de sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi, mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altında seyretmesi bekleniyor.

ZONGULDAK (AA) - Çankırı, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ve Kırıkkale'de sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi, mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde etkili olan yağışlı havanın 22 Aralık'ta etkisini kaybedeceği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Salı ve Cuma günleri arasında bu illerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları; Düzce -7/3, Zonguldak -5/2, Bartın -9/3, Bolu -7/-1, Karabük -10/-1, Çankırı -8/-1, Kırıkkale -8/0. Soğuk havanın önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının 24 Aralık 2021 Cuma günü batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri

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