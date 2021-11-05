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Meteorolojiden 7 il için sis ve pus uyarısı

AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Meteorolojiden 7 il için sis ve pus uyarısı

Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da yoğun sis ve pus bekleniyor.

ZONGULDAK (AA) - Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da yoğun sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek yoğun sis ve pusun görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.

Sis ve pus, 8 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Açıklamada, söz konusu illerde sis ve pus yüzünden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri
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