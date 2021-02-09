Meteorolojiden 7 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
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Meteorolojiden 7 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

09.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:08
Meteorolojiden 7 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Çankırı, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu ve Kırıkkale'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Çankırı, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu ve Kırıkkale'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 ilde bugünden itibaren yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli, zaman zaman hamleli fırtına etkili olacak.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 70 kilometreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Açıklamada, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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