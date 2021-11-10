Meteorolojiden 5 il için zirai don uyarısı
Meteoroloji, hava sıcaklığı hissedilir derecede düşecek olan Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için zirai don uyarısında bulundu.
Meteoroloji, hava sıcaklığı hissedilir derecede düşecek olan Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için zirai don uyarısında bulundu.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 00.00 ile 09.00 saatleri arasında, Kayseri'nin güney ve doğusunda kuvvetli olmak üzere, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde orta kuvvette zirai don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
Zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde, çiftçilerin ve ilgililerin yaşanması beklenen zirai don nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi.
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