Meteorolojiden 5 il için zirai don uyarısı Meteorolojiden 5 il için "zirai don" uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden 5 il için "zirai don" uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, bu geceden itibaren sabaha kadar Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, çiftçilerin don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA