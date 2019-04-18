Meteorolojiden 5 İl İçin "Zirai Don" Uyarısı

Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için zirai don uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, 20-23 Nisan'da, tarımsal faaliyetlerin başladığı Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunduğu belirtildi.



Açıklamada, zirai dona karşı üreticilerin ve yetkililerin tedbir almaları istendi.

Kaynak: AA