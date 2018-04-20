Meteorolojiden 5 İl İçin Zirai Don Uyarısı

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta zirai don beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren pazar sabahına kadar Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ın batı ilçelerinde hafif, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ın doğu kesimlerinde hafif ile yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, zirai faaliyetlerde bulunanlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.