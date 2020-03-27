Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı METEOROLOJİ 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nce Malatya, Elazığ, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için yağış uyarısında bulunulup, olası su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

METEOROLOJİ 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nce Malatya, Elazığ, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için yağış uyarısında bulunulup, olası su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin 5 il için yağış uyarısı şöyle: "Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın yer yer etkili olması bekleniyor. Bölgemizde beklenen yağışların sağanak yağmur şeklinde ve yer yer etkili olması tahmin edilmektedir. Zaman zaman kuvvetli olacak yağışlarla yüksek kesimlerdeki mevcut kar örtüsünde erimler de meydana gelebileceğinden su baskınları ve taşkınlara karşı bölgedeki vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Halen ülkemizde mevsim normallerinin civarı seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle beraber ülke genelinde hissedilir 2 ila 6 derecede azalacağı tahmin ediliyor. Oluşması muhtemel riskler; ani taşkın, sel ve su baskını gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibini yaparak, oluşması muhtemel risklere karşı can ve mal emniyeti açısından dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir."

Kaynak: DHA