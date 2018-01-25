Meteorolojiden 5 İl İçin Sis, Don ve Buzlanma Uyarısı

Meteoroloji, Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir için sis, don ve buzlanma uyarısında bulundu.

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden cuma gününe kadar Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de sis, don ve buzlanma meydana geleceği belirtildi.

Söz konusu illerde ulaşımda yaşanacak muhtemel risklere karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.