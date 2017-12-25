Meteorolojiden 5 İl İçin Sis, Don ve Buzlanma Uyarısı

Meteoroloji Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir için sis, don ve buzlanma uyarısında bulundu.



Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden perşembe gününe kadar Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat genelinde sis, don ve buzlanma yaşanacağı belirtildi.



Açıklamada, ulaşımda yaşanacak muhtemel risklere karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.