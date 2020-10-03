Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı
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Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

03.10.2020 16:41 | Son Güncelleme: 03.10.2020 16:44
Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

Meteoroloji Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için sıcak hava uyarısında bulundu.

Meteoroloji Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için sıcak hava uyarısında bulundu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta gelecek hafta salı gününden cuma gününe kadar sıcaklıkların mevsim

normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Sıcak havadan dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında

başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı

dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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