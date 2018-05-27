Meteoroloji, İstanbul İçin Saat Verip 5 İl İçin Sağanak ve Dolu Uyarısı Yaptı

Meteoroloji'nin İstanbul için duyurduğu uyarının ardından, gök gürültülü sağanak yağış, bugün etkili oluyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, İstanbul'da yağışlar öğle saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış olarak devam edecek, öğle saatlerinden sonra ise etkisini azaltacak. Saat 15.00'ten itibaren ise tamamen sona erecek.

İSTANBUL SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN YAĞIŞLI

İstanbul genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Yapılan son uyarıların ardından il genelinde sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteriyor.

ÖĞLEYE KADAR ETKİLİ OLACAK YAĞIŞ, 15:00'TE KESİLECEK

Öte yandan Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yayınladığı detaylı hava durumuna göre, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışların öğle saatlerine kadar etkili olacak. Yağışlar, sat 15:00'ten itibaren etkisini kaybedecek.

5 İLE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan Meteoroloji, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceğini belirtti.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde, rüzgarın değişik yönlerden orta kuvvette, Adıyaman ve Malatya'da güneydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Yağışların yer yer kuvvetli ve dolu şeklinde olabileceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.