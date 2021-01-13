Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

13.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:37
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir ile Nevşehir'de kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir ile Nevşehir'de kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Kayseri ve Sivas çevrelerinde yağışların kuvvetli yağmurla başlayıp zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir çevrelerinde ise yağışın kuvvetli yağmur ile başlayıp zamanla karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca illerde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın görülmesi de bekleniyor.

Güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ile fırtınanın yüksek kesimlerde hızının saatte 100 kilometreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara ve sel, su baskını gibi olaylara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler İzmir Uyuşturucu Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 15:37:42. #1.14#
title