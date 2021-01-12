Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

12.01.2021 18:19 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:22
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

???????Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam ve gece saatlerinde İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor.

Ayrıca, söz konusu yağışla birlikte rüzgarın da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda olası aksamalar, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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