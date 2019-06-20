Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için gök gürültülü kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışın saat 21.00'e kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış sonucu görülebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı hazırlıklı olunması, gerekli tedbirlerin alınması uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA