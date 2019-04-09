Meteorolojiden 5 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş genelinin yanı sıra Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması tahmin edilen yağışların, yarın sabah saatlerine kadar sürmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA