Meteorolojiden 5 İl İçin Kuvvetli Sağanak ve Rüzgar Uyarısı

Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de bugün kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün 13.00 ile 19.00 saatleri arasında Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat genelinde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri ile sel, taşkın ve dolu gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.