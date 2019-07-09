Meteorolojiden 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sağanağın cuma gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Beklenen kuvvetli yağış sonucu görülebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı hazırlıklı olunması uyarısı yapıldı.
Kaynak: AA
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