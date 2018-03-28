Meteorolojiden 5 İl İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden sonra Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi.

Yağışların metrekareye 21-50 kilogram şeklinde düşeceği ifade edilen açıklamada, Kayseri'nin Develi, Tomarza ve Yahyalı ilçelerinde ise yağışların metrekareye 51-75 kilogram şeklinde olacağı kaydedildi.

Kuvvetli ve çok kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması uyarısı yapıldı.