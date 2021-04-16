Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
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Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde 18 Nisan pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

Güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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