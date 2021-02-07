Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
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Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

07.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:30
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

Güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 70 kilometreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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