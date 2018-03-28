Meteorolojiden 5 İl İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji, Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ile Kırşehir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.



Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın 03.00 ile 18.00 saatleri arasında Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta güney ile güney batı yönlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına yaşanacağı belirtildi.



Açıklamada, çatı uçması, ağaç ile direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.