Meteorolojiden 5 il için kar ve soğuk hava uyarısı
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Meteorolojiden 5 il için kar ve soğuk hava uyarısı

Sivas, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir illeri için kar yağışı ve soğuk hava uyarısı yapıldı.

04.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:54
Meteorolojiden 5 il için kar ve soğuk hava uyarısı

, , , ve Kırşehir illeri için kar yağışı ve soğuk hava uyarısı yapıldı.


Meteoroloji Kayseri 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayan yağışların zamanla kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.

Kayseri çevrelerinde ise akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Yarın akşam saatlerine kadar aralıklı olarak devam etmesi beklenen yağışların, Kayseri'nin doğu ilçelerinde ise yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışla birlikte yer yer kuvvetli rüzgar beklenen bu illerde, oluşabilecek tipi, görüş mesafesinde daralma, buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

Kaynak: AA
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