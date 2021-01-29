Meteorolojiden 5 bölge için fırtına uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Meteorolojiden 5 bölge için fırtına uyarısı

29.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:17
Meteorolojiden 5 bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Marmara bölgeleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Marmara bölgeleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan uyarılara göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğlen saatlerinden güneyli yönlerden zamanla tüm Karadeniz bölgesinde fırtına (40-74 kilometre/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 kilometre/saat), yüksek kesimlerde tam fırtına (89-102 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgarın yarın öğlen saatlerinden sonra Batı Akdeniz'de, zamanla İç Anadolu'nun güney ve doğusu, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan fırtına (40-74 kilometre/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 kilometre/saat), yüksek kesimlerde tam fırtına (89-102 kilometre/saat) olarak esmesi öngörülüyor.

Kıyı Ege'de de yarın sabah güney ve güneybatıdan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarın, zamanla Ege geneli ile Marmara'nın güney ve doğusunda fırtına (40-74 kilometre/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınalar esnasında çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Denizlerde fırtına

Denizlerde ise rüzgarın, Güney Ege'de yarın sabah saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan yönlerden 7 ila 9 (75-90 kilometre/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan yönlerden 7 ila 9 (75-90 kilometre/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına, yer yer 10 (105 kilometre/saat) kuvvetinde tam fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Ömer Ali Arda Turan Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Aralık Antalya Evlilik Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meteorolojiden 5 bölge için fırtına uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 16:32:19. #1.16#
title