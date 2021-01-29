Meteorolojiden 5 bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Marmara bölgeleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Marmara bölgeleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan uyarılara göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğlen saatlerinden güneyli yönlerden zamanla tüm Karadeniz bölgesinde fırtına (40-74 kilometre/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 kilometre/saat), yüksek kesimlerde tam fırtına (89-102 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgarın yarın öğlen saatlerinden sonra Batı Akdeniz'de, zamanla İç Anadolu'nun güney ve doğusu, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan fırtına (40-74 kilometre/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 kilometre/saat), yüksek kesimlerde tam fırtına (89-102 kilometre/saat) olarak esmesi öngörülüyor.

Kıyı Ege'de de yarın sabah güney ve güneybatıdan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarın, zamanla Ege geneli ile Marmara'nın güney ve doğusunda fırtına (40-74 kilometre/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınalar esnasında çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Denizlerde fırtına

Denizlerde ise rüzgarın, Güney Ege'de yarın sabah saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan yönlerden 7 ila 9 (75-90 kilometre/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan yönlerden 7 ila 9 (75-90 kilometre/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına, yer yer 10 (105 kilometre/saat) kuvvetinde tam fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök