Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı
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Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

03.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 03.11.2020 13:56
Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de, yarın sağanak bekleniyor.

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de, yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın bölge genelinde beklenen sağanağın, Niğde geneli, Karaman'ın Ayrancı, Konya'nın Ereğli ve Halkapınar, Aksaray'ın Güzelyurt ve Gülağaç ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması tahmin ediliyor.

Açıklamada, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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