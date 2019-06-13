Meteorolojiden 4 il için kuvvetli yağış uyarısı

Kayseri, Sivas, Nevşehir ve Yozgat için kuvvetli ve gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 22.00'ye kadar Kayseri, Sivas, Nevşehir ve Yozgat'ta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Beklenen kuvvetli yağış sonucu görülebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu riskine karşı hazırlıklı olunması uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA