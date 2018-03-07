Meteorolojiden 4 İl İçin Kuvvetli Sağanak ve Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji, Sivas, Kayseri, Yozgat ve Nevşehir için kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısında bulundu.



Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, hafta sonuna kadar Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yarın Kayseri ve Sivas'ta da kuvvetli rüzgar eseceği aktarıldı.

Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle ani sel, yıldırım düşmesi, dolu, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması uyarısı yapıldı.