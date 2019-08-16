Meteorolojiden 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı

16.08.2019 17:07

Bursa, Bilecik ve Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinde yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, Bursa, Bilecik ve Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinde yarın sabahtan gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu.

Yağışların yerel ve kuvvetli olmasının tahmin edildiğine değinilen açıklamada, metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesinin de öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında da bulunuldu.

Kaynak: AA