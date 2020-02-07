Meteorolojiden 3 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı

07.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:02

Kayseri, Nevşehir ve Sivas için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün 18.00'den yarın sabah saatlerine kadar Kayseri, Nevşehir ve Sivas'ta kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Don ve buzlanma dolayısıyla ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA