Meteorolojiden 3 il için kuvvetli fırtına uyarısı

METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü, yarın Isparta, Burdur ve Muğla için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü, yarın Isparta, Burdur ve Muğla için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Isparta ve Burdur'da yarın saat 12.00'den itibaren etkili olacak fırtına ve kuvvetli fırtınanın hızının 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde ise 90-120 km/sa olmasının beklendiği kaydedildi. Fırtınanın, iki ilde de gece saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi. Muğla'da ise yarın saat 03.00 sıralarında başlayacak fırtına ve kuvvetli fırtınanın saat 21.00'e kadar sürmesinin beklendiği belirtilerek, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı