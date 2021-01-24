Meteorolojiden 3 il için kuvvetli fırtına uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Meteorolojiden 3 il için kuvvetli fırtına uyarısı

24.01.2021 12:50 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:54
Meteorolojiden 3 il için kuvvetli fırtına uyarısı

METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü, yarın Isparta, Burdur ve Muğla için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü, yarın Isparta, Burdur ve Muğla için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Isparta ve Burdur'da yarın saat 12.00'den itibaren etkili olacak fırtına ve kuvvetli fırtınanın hızının 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde ise 90-120 km/sa olmasının beklendiği kaydedildi. Fırtınanın, iki ilde de gece saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi. Muğla'da ise yarın saat 03.00 sıralarında başlayacak fırtına ve kuvvetli fırtınanın saat 21.00'e kadar sürmesinin beklendiği belirtilerek, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cansu Dere Cemal Hünal Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Gökhan Gönül Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Nijerya Hisarcık Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meteorolojiden 3 il için kuvvetli fırtına uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 12:56:54. #1.14#
title