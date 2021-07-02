Meteoroloji, yurdun bazı bölgeleri için yarın sağanak uyarısında bulundu

Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çorum, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığının, yağış alan yerlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur