Meteoroloji yine kuvvetli yağış uyarısı yaptı
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Meteoroloji yine kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji yine kuvvetli yağış uyarısı yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'in de bulunduğu bölge için yine kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'in de bulunduğu bölge için yine kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Sabah yapılan tahminlere göre, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik parçalı çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Eskişehir, Kütahya ve Bilecik illeri genelinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmediği, rüzgarın kuzey ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında kuvvetlice eseceği öngörülüyor.

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik illerinin güney kesimlerinde (Bozüyük, Pazaryeri) bugün öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer etkili olması metrekareye 21-50 kilogram yağış beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskını, yerel dolu hadisesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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