Meteoroloji yağışlara karşı uyardı
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Meteoroloji yağışlara karşı uyardı

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olacak yağışlı hava, Afyonkarahisar'ı da etkisi altına alacak.

Meteoroloji yağışlara karşı uyardı
28.05.2020 15:59 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:02

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olacak yağışlı hava, Afyonkarahisar'ı da etkisi altına alacak. Yetkililer ani sel ve su baskınlarının yanı sıra yıldırım düşmesine karşı uyarılarda bulundu.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre; Afyonkarahisar bugün itibari ile sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girecek. Özellikle Afyonkarahisar'ın güneybatısında etkili olması beklenen sağanak yağış Dinar, Evciler, Başmakçı, Dazkırı, Kızılören, Çay ve Sultandağı ilçelerinde etkisini yoğun olarak hissettirecek. Metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi beklenirken ani sel-su baskınları ve yıldırım düşmesine karşı vatandaşların tedbirli olması isteniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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