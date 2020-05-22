Meteoroloji uyarmıştı...Kayseri'de beklenen yağmur yağdı Meteoroloji uyarmıştı.

Meteoroloji uyarmıştı...Kayseri'de beklenen yağmur yağdı

KAYSERİ - Kayseri'de Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından bildirilen sağanak yağış başladı.

Kayseri'de Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından öğle saatlerinden sonra başlayacağı bildirilen sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağışın etkili olması ile beraber yollarda su taşkınları oluştu.

Ayrıca kuvvetli rüzgar sebebi ile de Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA