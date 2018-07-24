Meteoroloji Uyarmıştı! İstanbul'da Yoğun Yağış Etkili Oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Saat 04.00 sıralarında etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış, İstanbul'un çeşitli noktalarında aralıklarla etkisini sürdürüyor.

ŞİMŞEKLER ÇAKIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen sağanak, İstanbul genelinde etkisini göstermeye başladı. Kentin bazı bölgelerinde gecenin erken saatlerinde hafif aralıklarla başlayan yağış, ilerleyen saatlerde gök gürültülü ve sağanak şeklinde kent genelinde etkisini sürdürüyor. AA'nın haberine göre kentin birçok yerinde şimşekler gözleniyor.

ZAMAN ZAMAN DOLUYA DÖNÜYOR

Şiddetli ve gök gürültülü yağış, Anadolu Yakası'nda yerini zaman zaman doluya bırakıyor.

ARAÇLAR YOL KENARINDA BEKLİYOR

Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle su birikintileri oluşan yollarda ilerlemekte zorlanan sürücüler, araçlarını yol kenarına çekip yağışın hafiflemesini bekliyor.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇALIŞIYOR

Bazı bölgelerde su baskınlarından kaynaklanan ve rögar kapaklarından taşan suları tahliye etmek için itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

METEOROLOJİ'DEN GELEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İstanbul çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.