Meteoroloji uyardı! Yurdu terk eden kar, geri dönüyor

13.01.2020 10:15 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:16

Hava sıcaklığında pek bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinde devam edecek. Van çevrelerinde devam eden kar yağışının öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için gerekli uyarılar yapıldı.

VAN'DA EĞİTİME ARA

Van'ın 2 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle bugün Gürpınar ve Bahçesaray ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. Van'ın merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde de okullar bugün tatil edilmişti.

Yurt genelinde hava durumu tahmini

AĞRI'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Doğubayazıt'ta gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu ilçede, 7 kilometrelik tarihi İshak Paşa Sarayı yolunda sürücüler ilerlemekte zorlandı. Kar yağışı, Ağrı'yı çevre illere ve İran'a bağlayan kara yolunda da etkili oldu.

Ağrı'dan İran, Van ve Iğdır kara yollarını kullanan sürücüler, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeden geçişlerinde zor anlar yaşadı.