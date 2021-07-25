Meteorolojinin uyarısı ve AFAD'ın müdahalesiyle Rize ve Artvin'de olası can kayıplarının önüne geçildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sel ve heyelan öncesi ekiplerini bölgeye sevk ederek aldığı tedbir sayesinde, olası can kayıpları önlendi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sel ve heyelan öncesi ekiplerini bölgeye sevk ederek aldığı tedbir sayesinde, olası can kayıpları önlendi.

AA muhabirinin, AFAD yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Rize ve Artvin için sel riski uyarısında bulunmasının hemen ardından ekiplerini bölgeye gönderen AFAD, böylelikle arama kurtarma çalışmalarına hızlı müdahale ederek daha büyük bir facianın önüne geçti.

Rize ve Artvin'de yaşanan sel ve heyelanların yol açtığı yaralar sarılmaya devam ediyor. Meydana gelen sel ve heyelan öncesi alınan önlemler ise olası bir facianın nasıl önüne geçildiğini gözler önüne serdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 13 Temmuz'da yaptığı uyarının hemen ardından AFAD'ın, Samsun Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünden 2 ekip ve 2 aracı Trabzon'a, Erzurum Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünden 2 ekip ve 2 aracı da Rize'ye görevlendirdiği öğrenildi.

Yine Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 21 Temmuz'daki uyarısı sonrası AFAD'ın benzer şekilde Rize ve Artvin'e 14 bölgeden 119 personel ve 43 ekip gönderdiği belirtildi.

AFAD'ın hızlı müdahalesiyle 303 kişi tahliye edildi

Bölgede bekletilen AFAD ekipleri, Rize'de meydana gelen sel sonrası Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde 7 noktada 35 kişiyi, Güneysu ilçesinde 4 noktada 20 kişiyi, Muradiye beldesinde 3 kişiyi, merkeze bağlı Karayemiş köyünde 30 kişiyi, Ambarlık köyünde de 15 kişiyi olmak üzere toplam 103 kişiyi aynı gün tahliye etti.

Meteorolojik uyarının ardından bölgede bekletilen ekipler, 22 Temmuz'da Arhavi'de ise 200 vatandaşının tahliyesini gün içinde sağladı. Ekipler, Rize ve Arhavi'de toplamda 303 kişinin güvenli bölgelere sevkini gerçekleştirmiş oldu.

Böylece, AFAD'ın bölgede hazırda beklettiği ekipler sayesinde, selin yaşandığı yerleşimlere daha hızlı müdahale etmeleri sağlanarak olası can kayıplarının önüne geçilmiş oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı