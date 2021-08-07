Meteoroloji uyardı, şimşekler geceyi aydınlattı

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Meteoroloji uyardı, şimşekler geceyi aydınlattı Arnavutköy semalarında şimşekler geceyi aydınlattı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu ile birlikte Marmara Bölgesinde etkili olacak kuvvetli sağanak yağışın da geleceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji uyardı, şimşekler geceyi aydınlattı

Arnavutköy semalarında şimşekler geceyi aydınlattı

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu ile birlikte Marmara Bölgesinde etkili olacak kuvvetli sağanak yağışın da geleceği uyarısında bulundu. Uyarıların ardından gece saatlerinden Arnavutköy semalarında yağmur bulutlarının çıkardığı şimşekler geceyi aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama da hafta sonunun gelmesi ile birlikte Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Meteorolojinin açıklamalarının ardından gece saatlerinde Arnavutköy'de çakan şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak