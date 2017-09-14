Meteoroloji Uyardı: Sıcaklık Rekorları Kırılabilir

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da sıcak havanın mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde olacağını bildirdi. Açıklamada, Eylül ayının en yüksek sıcaklık rekorlarının kırılabileceğinin tahmin edildiği aktarıldı.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta boyunca sıcak hava dalgasının etkisinde kalan bölgemizin, yaptığımız son değerlendirmelere göre önümüzdeki bir hafta boyunca da sıcak hava dalgasının etkisinde kalmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Önümüzdeki bir hafta boyunca bölgemiz genelinde Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da yağış beklenmezken, havanın az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde kalmaya devam edeceği, günlük ekstrem sıcaklık değerlerinin görülebileceği ve Eylül ayı en yüksek sıcaklık rekorlarının kırılabileceği tahmin edilmektedir" denildi.



Sağlık açısından da uyarı yapan merkez, mevsim normallerinin oldukça üzerinde gerçekleşecek en yüksek sıcaklıklar ile sonbaharın gelmesiyle birlikte gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki aşırı farktan dolayı yaşanabilecek sağlık problemlerine karşı dikkatli, tedbirli olunmasını istedi.



(Zafer Demirbaş / İHA)