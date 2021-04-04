Meteoroloji uyardı: Kırıkkale ve Çankırı'da kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinden itibaren Kırıkkale ve Çankırı'da kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinden itibaren Kırıkkale ve Çankırı'da kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu geceden itibaren Kırıkkale ve Çankırı'da güney ve güneybatı yönlerinden fırtına ve yer yer hamleli kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 5 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı