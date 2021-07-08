Meteoroloji uyardı, Karabük genelinde yağmur etkili oluyor

Meteoroloji uyardı, Karabük genelinde yağmur etkili oluyor Karabük'te öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji uyardı, Karabük genelinde yağmur etkili oluyor

KARABÜK - Karabük'te öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 'Turuncu' uyarı verildiği Karabük'te sağanak yağış özellikle Eskipazar ve Eflani ilçelerinde etkili oldu. Kent merkezinde yollarda su birikintileri oluşurken, yağışlar aralıkla gece saatlerine kadar devam edeceğinden vatandaşların tedbirli ve duyarlı olmaları istedi.

Metrekareye 20 kilogram yağışın düştüğü Eskipazar ilçesinde adeta bardaktan boşalırcasına yağan yağmurda pazarcı esnafına ve vatandaşları zor anlar yaşattı. Araç park alanını bir anda dolduran sağanak yağışın durması sonrası vatandaşlar da rahat nefes aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem