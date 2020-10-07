Dolu yağışı uyarısının ardından vatandaşlar kapalı otoparkları akın etti
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Dolu yağışı uyarısının ardından vatandaşlar kapalı otoparkları akın etti

07.10.2020 22:23 | Son Güncelleme: 07.10.2020 22:28

Dolu yağışı uyarısının ardından vatandaşlar kapalı otoparkları akın etti Meteoroloji uyardı, kapalı otoparklarda yoğunluk oluştu İstanbul'da beklenen sağanak yağış ve dolu öncesi araçlarının zarar görmesini istemeyen vatandaşlar kapalı otoparklara akın etti.

Dolu yağışı uyarısının ardından vatandaşlar kapalı otoparkları akın etti

Meteoroloji uyardı, kapalı otoparklarda yoğunluk oluştu

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen sağanak yağış ve dolu öncesi araçlarının zarar görmesini istemeyen vatandaşlar kapalı otoparklara akın etti. Megakentin birçok noktasındaki kapalı otoparklarda araç yoğunluğu oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul için turuncu uyarı vererek; ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı. Yetkililerden gelen uyarıların ardından araçlarını korumaya almak isteyen vatandaşlar kapalı otoparklara akın etti. Megakentin birçok noktasında kapalı otoparklar tam kapasite doluluk oranına ulaşırken, bazı otoparklarda ise çok az yer kaldığı görüldü. Öte yandan kapalı otoparkta yer bulamayan vatandaşlar ise araçlarının üzerini battaniye, halı ve kartonlarla kapatarak, doluya karşı önlem aldı.

"Şuanda yüzde 95 oranında doluluk oranı var"

Kapalı otoparkın sahibi Furkan Aksu, "Şuanda garajımızda yüzde 95 oranında doluluk oranı var, ama ilerleyen saatlerde yüzde 100 olmasını tahmin ediyoruz. Meteorolojinin verdiği uyarının ardından vatandaşlar önlem almak amaçlı kapalı otoparkları tercih ediyorlar. İnsanlar rüzgarlardan araçlarını daha iyi korumak amacıyla kapalı otoparklara getiriyorlar. Daha önceki dolu uyarısı yapıldığında yine bu şekilde garajımız dolmuştu.

Dolu yağışı uyarısının ardından vatandaşlar kapalı otoparkları akın etti
Dolu yağışı uyarısının ardından vatandaşlar kapalı otoparkları akın etti
Dolu yağışı uyarısının ardından vatandaşlar kapalı otoparkları akın etti
Dolu yağışı uyarısının ardından vatandaşlar kapalı otoparkları akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN TAN

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