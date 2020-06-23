Meteoroloji uyardı: İstanbul'da şiddetli yağmur etkili oluyor
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Meteoroloji uyardı: İstanbul'da şiddetli yağmur etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı.

Meteoroloji uyardı: İstanbul'da şiddetli yağmur etkili oluyor
23.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Yağmur öncesi siyah bulutlar şehrin üzerini kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün İstanbul'u bugün etkili olacak olan şiddetli ve gök gürültülü yağmur konusunda uyarmıştı. Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur başladı. Sağanak yağmur dolayısıyla birçok yerde su birikintisi oluştu. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Bazı yerlerde ise dolu yağışı etkili oluyor. Vatandaşlar dolu yağışlarından araçlarına sığındı.

Öte yandan, yağmur öncesi kentin üzerine gelen siyah bulutlar İstanbul Boğazı üzerinde drone ile görüntülendi. Şiddetli yağmurun yarın da etkili olması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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