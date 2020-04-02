Meteoroloji uyardı: İstanbul'da sağanak yağmur bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da sağanak yağmur beklendiğini bildirerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da sağanak yağmur beklendiğini bildirerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da bugün öğleden sonra başlaması beklenen sağanak yağışın yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar etkili olacağı ve metrekareye 20-40 kilogram yağış bırakacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. - İSTANBUL

Kaynak: İHA